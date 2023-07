Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die Aktien von Intel hätten nach Börsenschluss am Donnerstag einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Der Chiphersteller habe überraschend Gewinne verzeichnet. Auch die PC- sowie Datacenter-Verkäufe hätten Erwartungen übertroffen. So würden die Quartalszahlen und die Prognose aussehen.Intel habe für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,48 Milliarden Dollar oder 35 Cent pro Aktie gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 454 Millionen Dollar oder 11 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Nach Berücksichtigung von Restrukturierungskosten und anderen Posten belaufe sich der Gewinn auf 13 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 29 Cent pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz sei auf 12,95 Milliarden Dollar von 15,32 Milliarden Dollar gefallen.Diese Zahlen hätten die Prognosen von Intel und Analysten deutlich übertroffen. Im Durchschnitt hätten diese einen Verlust von 4 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 12,12 Milliarden Dollar erwartet. Intel selbst habe für das zweite Quartal einen bereinigten Verlust von 4 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von etwa 11,5 Milliarden bis 12,5 Milliarden Dollar prognostiziert.Inmitten eines globalen Halbleitermangels und erhöhter Konkurrenz habe es das Unternehmen geschafft, seine Investoren positiv zu überraschen. Die starke Performance von Intel deute darauf hin, dass das Unternehmen trotz des intensiven Wettbewerbs in der Halbleiterindustrie und der globalen Chip-Knappheit gut positioniert sei, um weiterhin profitable Ergebnisse zu liefern. Nach Börsenschluss springe die Aktie bereits um über sechs Prozent an.Investierte bleiben daher weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel. Der Stopp des "Aktionär" liegt bei 25 Euro. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link