Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (04.10.2023/ac/a/n)



Die Intel-Aktie gehe nach oben. Das Unternehmen habe nämlich gemeldet, dass es seine Sparte mit programmierbaren Chips als Einzelunternehmen führen und dann an die Börse bringen wolle. Intel könnte dadurch 16 Mrd. USD einnehmen. Das finde der Aktienprofi gut, auch wenn die Sparte nicht komplett verkauft werde. Der Chef von Intel brauche Geld, um weiter zu investieren und den Anschluss an u. a. NVIDIA herzustellen. Die Intel-Aktie ist nicht zu ambitioniert bewertet, befindet sich recht stabil unterwegs und bei Schwäche wird hier immer eingesammelt - vor diesem Hintergrund könnte sie weiter nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2023)