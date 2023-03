Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Gleich zwei Änderungen im Management von Intel hätten die Aktie des Chipherstellers zuletzt belastet. Während sich der breite Philadelphia Semiconductor Index am Dienstag stabil gehalten habe, habe die Intel-Aktie rund 2,4% verloren. Anleger sollten dem Chip-Riesen dennoch die Treue halten.Intel-Anleger hätten es wahrlich nicht leicht: AMD gebe im Server-Geschäft Vollgas, der PC-Markt sei eingebrochen und die Dividende zusammengestrichen worden. Gleichzeitig wolle der Chipriese mit hohen Investitionen sein Foundry-Geschäft ausbauen sowie mit seinen Arc-GPUs ein Stück vom Grafikkartenmarkt erobern - und genau in diesen beiden Segmenten gebe es jetzt personelle Änderungen.So habe Intel am Dienstag bekanntgegeben, dass Stuart Pann künftig das Foundry-Geschäft des Unternehmens leiten werde. Er löse damit Randhir Thakur ab, der sein Ausscheiden bereits im November 2022 bekanntgegeben habe. Pann habe seine Karriere bei Intel begonnen und sei 2021 zum Unternehmen zurückgekehrt, nachdem er sechs Jahre bei HP gearbeitet habe. Er werde in seiner neuen Funktion direkt an Intel-CEO Pat Gelsinger berichten."Die Intel-Foundry-Services (IFS) sind eine wichtige Säule unserer IDM2.0-Strategie und es war aufregend zu beobachten, wie sie sich in weniger als zwei Jahren aus einer Idee ein operatives Geschäft mit einem hervorragenden IP-Portfolio und bedeutenden Kunden entwickelt hat", so Pann laut Pressemitteilung. Seine Hauptaufgabe werde die Abspaltung der IFS in ein eigenständiges Unternehmen sein, von dem Intel wie ein Kunde (mit besonderem Vorrang) behandelt werden solle, der seine Prozessoren dort in Auftrag gebe.Dass sich bei Intel erneut das Personalkarussell drehe, komme nicht überraschend. Allerdings werde hierdurch erneut der Blick auf zwei ungeklärte Fragen frei: Bringt die IDM2.0-Strategie tatsächlich den erhofften Erfolg? Und gelinge nach dem Wegstreichen der Falcon Shores XPUs die pünktliche Entwicklung des CPU/GPU-Supercomputer-Baukastens Falcon Shores?"Der Aktionär" sei überzeugt, dass die Pläne von Pat Gelsinger aufgehen könnten und bleibe daher der Intel-Aktie treu. Über die aktuell zyklischen Schwierigkeiten würden aggressive Kosteneinsparungen und die mit einem 23er-KUV von 2,3 günstige Bewertung hinweghelfen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)