Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

26,995 EUR -1,78% (26.10.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,515 EUR +0,15% (26.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,21 USD -0,73% (26.10.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Mit Spannung erwartet worden sei am Mittwoch an der Wall Street der Börsengang von Mobileye. Die israelische Intel-Tochter sei als Entwickler von Fahrerassistenzsystemen tätig und habe einen spektakulären Handelsstart hingelegt. Mehr als 36% über dem Ausgabepreis habe die Aktie in der Spitze notiert.Der Ausgabepreis je Aktie habe bei 21 USD gelegen und damit bereits über der angepeilten Preisspanne von 18 bis 20 USD. Am Mittwoch sei Mobileye dann bis auf 28,50 USD geklettert. Damit werde Mobileye mit fast 22 Mrd. USD bewertet. Vor fünf Jahren habe Intel 15 Mrd. USD für den Kauf aufgewendet. Allerdings sei im vergangenen Jahr zur Ankündigung des Börsengangs noch von 50 Mrd. USD die Rede gewesen.Im zweiten Quartal habe Mobileye den Umsatz um 41% auf 460 Mio. USD gesteigert und den Nettoverlust von 21 auf 7 Mio. USD reduziert. Der Konzern arbeite etwa mit AUDI, BMW, VW, General Motors und Ford zusammen und wolle fortschrittliche Fahr- und Sicherheitsfunktionen z.B. für das autonome Fahren entwickeln.Die Intel-Aktie habe mit einem leichten Minus auf den Börsengang reagiert. Anleger müssten hier bei einem Einstieg nichts überstürzen und sollten abwarten. Das Mobileye-IPO sei durchaus spannend, die Technologie interessant. Nach dem Kurssprung zu Handelsstart scheine die Aktie jedoch kurzfristig sehr heiß gelaufen zu sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: