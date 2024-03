Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem kurzen Rücksetzer am Dienstag habe die Tech-Rally an der Wall Street wieder Fahrt aufgenommen. Vor allem Chipaktien würden deutlich zulegen, Intel führe mit einem Plus von mehr als drei Prozent den Dow Jones an. Der Konzern dürfe sich wohl über eine milliardenschwere Unterstützung von der US-Regierung freuen.Wie Bloomberg berichte, wolle Washington 3,5 Milliarden Dollar investieren, damit Intel fortschrittliche Halbleiter für Militär- und Geheimdienstprogramme herstellen könne. Durch die Gelder würde Intel ein dominanter Akteur auf dem lukrativen Markt für Verteidigung. Der Gesetzesentwurf, in dem die Ausgaben enthalten seien, sei bereits am Mittwoch vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden und solle vom Senat bis zum Samstag beschlossen werden.Die Mittel für Intel würden über drei Jahre laufen und seien für das Programm "Secure Enclave" gedacht. Insgesamt sollten aus dem "Chips and Science Act" 39 Milliarden Dollar an Halbleiterkonzerne fließen, die Chips in den USA produzieren würden. Laut Bloomberg solle Intel aus dem Chips Act ein Gesamtpaket von mehr als zehn Milliarden Dollar erhalten, das sowohl Zuschüsse als auch Darlehen umfasse. Eine Stellungnahme zu der anstehenden Investition der 3,5 Milliarden Dollar habe das Unternehmen abgelehnt.Chipaktien würden gefragt bleiben. Auch Intel habe den Rücksetzer vom Dienstag gut weggesteckt. Investitionen der Regierung wären zudem positiv zu werten, gerade im Bereich Verteidigung ergebe sich derzeit starkes Wachstumspotenzial.Die Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Intel. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link