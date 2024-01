NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,84 USD +0,44% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2024/ac/a/n)



Die Aktien von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 51,28 USD vom 27. Dezember unter Druck, sind dabei aber nach der Präsentation von Quartalszahlen und dem weiteren Ausblick in der Vorwoche kräftig weiter unter die Räder gekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Vom Donnerstag auf den Freitag der Vorwoche hätten die Papiere mit einem starken Gap-down eröffnet und seien unter den 10er- und 50er-EMA gefallen. Aufgefangen worden seien die Papiere zunächst an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke, wo sich am Vortag eine bullische Tageskerze gebildet habe.Die Intel-Aktie sei aktuell nach dem vorherigen Kursrutsch massiv überverkauft. Die bullische Vortageskerze deute eine mögliche Gegenbewegung an, die zunächst wohl den 50er-EMA bei aktuell 45,26 USD erreichen könnte. Darüber wären dann der 10er-EMA bei aktuell 46,78 USD und das noch offene Gap der Vorwoche bei 48,97 USD wohl die nächsten Zielmarken. Solange das Vortagestief bei 42,81 USD nicht mehr unterschritten werde, sei nun mit eher wieder steigenden Kursen bei den Intel-Aktien zu rechnen. (Analyse vom 30.01.2024)