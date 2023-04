Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel habe am Vorabend mit seinen Q1-Zahlen den höchsten Quartalsverlust in der Unternehmensgeschichte ausgewiesen. Dennoch habe der Halbleiterhersteller die Prognosen deutlich übertroffen, was am Donnerstag zu Kursgewinnen geführt habe. Zu Handelsbeginn an der Wall Street habe die Aktie gut sechs Prozent im Plus gelegen.Der Chipriese Intel habe das vergangene Quartal mit einem Umsatzeinbruch von 36 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar und einem Verlust von vier Cent je Aktie abgeschlossen. Das sei der größte Verlust, den der erfolgsverwöhnte Konzern je eingefahren habe. Analysten hätten dagegen mit einem Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar und einem Ergebnis von minus 16 Cent pro Aktie gerechnet.Ein Lichtblick im Zahlenwerk sei Intels Autofirma Mobileye gewesen, die auf Assistenz-Systeme und Technik zum autonomen Fahren spezialisiert sei, mit einem Umsatzplus von 16 Prozent auf 458 Millionen Dollar.Im Hinblick auf den geplanten Kauf des chinesischen Unternehmens Tower Semiconductor zeige sich CEO Pat Gelsinger optimistisch. Man habe bereits vor Ort mit den Aufsichtsbehörden darüber verhandelt.Der starke Anstieg der Aktie sei auf das Übertreffen der düsteren Markterwartungen zurückzuführen. Für das angelaufene Quartal seien ähnliche Werte zu erwarten."Der Aktionär" rät zur Vorsicht, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 28.04.2023)Mit Material von dpa-AFX