Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,425 EUR -0,10% (30.01.2024, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,84 USD +0,44% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der US-Chipkonzern habe bessere Ergebnisse als erwartet für das Dezember-Quartal gemeldet, angetrieben durch eine anhaltende Erholung der PC-Lieferungen, eine robuste Netzwerk- und Edge-Nachfrage, während das Rechenzentrum weitgehend in-line gewesen sei, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Für das März-Quartal sei ein Ergebnis prognostiziert worden, das deutlich unter dem Konsens gelegen habe, da sich die Produkte des Kerngeschäfts am unteren Ende der Saisonalität bewegt hätten und die Geschäftsabgänge mit einer starken Bestandskorrektur bei den Nicht-Kernprodukten einhergegangen seien. Die nächsten zwölf Monate würden die schwierigsten für Intel sein, da das Unternehmen zwei Rechenzentrumsprodukte und zwei wichtige Client-Produkte über drei neue Fertigungstechnologieknoten auf den Markt bringen werde.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 37 USD angegeben. (Analyse vom 26.01.2024)