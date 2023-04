Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (13.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Chip-Riese mache einen weiteren Schritt, um ein Geschäft als Auftragsfertiger für andere Anbieter aufzubauen. Intel habe am Mittwoch eine Vereinbarung mit dem britischen Halbleiter-Entwickler Arm bekanntgegeben. Chips mit Architekturen von Arm würden in praktisch allen Smartphones und Tablets stecken und kämen mittlerweile auch stärker etwa in Computer, Autos und Rechenzentren zum Einsatz.Intel setze bei den eigenen Prozessoren weiter auf die eigenen Chip-Architekturen, wolle sich aber auch als Auftragsfertiger etablieren. Die Kooperation solle es ermöglichen, Chips auf Basis von Arm-Designs mit Hilfe von Intel-Technologien zu entwickeln und zu produzieren. Damit könnte Intel zumindest auf diese Weise an dem Geschäft teilhaben. Die eigenen Versuche des Konzerns, seine Prozessoren in Smartphones zu bringen, seien schon vor Jahren gescheitert, weil die Anbieter die sparsameren Arm-Chips vorgezogen hätten.Die Intel-Aktie habe seit Anfang März deutlich Gas gegeben. Ende März sei dem Papier mit dem Sprung über die Februar- und November-Hochs ein starkes Kaufsignal gelungen. Auch die 200-Tage-Linie habe nach oben durchbrochen werden können. Für Begeisterung hätten insbesondere Aussagen zum Xeon-Chip der vierten Generation gesorgt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Calls auf Intel befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link