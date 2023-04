Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (11.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Im Rahmen einer Investorenkonferenz habe Intel die Wachstumsprognose für den von KI (Künstliche Intelligenz) adressierbaren Markt angehoben. Mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 20 Prozent solle dieser bis 2027 ein Umsatzpotenzial von insgesamt 110 Milliarden Dollar umfassen.Weitere Impulse könnte das heutige Treffen zwischen dem Intel-CEO Pat Gelsinger und dem chinesischem Handelsminister Wang Wentao gesetzt haben. China wolle sich mehr internationale Top-Konzerne ins eigene Land holen und zeige sich offen gegenüber einem Ausbau des Marktanteils von Intel.Mit einem Kurs von 33,84 Dollar am letzten Dienstag habe die Intel-Aktie ihren höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht und die 200-Tage-Linie durchbrochen. Ein klares Kaufsignal.Die Intel-Aktie bleibt ein Kauf, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link