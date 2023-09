NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,34 USD -4,34% (19.09.2023)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unveröndert mit "equal weight" einDer Innovationstag habe sich auf Hardware- und Software-Fortschritte konzentriert und die Bedeutung von KI in den Roadmaps für Kunden und Rechenzentren hervorgehoben. Zu den Highlights hätten ein Intel-basierter Supercomputer mit 4k-Gaudi-Chips und "vorsichtige Kommentare zur Bruttomarge in Q&A im Einklang mit unserem Modell" gehört.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Intel-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal weight". Das Kursziel laute nach wie vor 35,00 USD. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,365 EUR -1,93% (20.09.2023, 15:32)