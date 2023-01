Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin mit "underperform" ein.Intel habe einen Umsatzausblick für das erste Quartal veröffentlicht, der einen Rückgang von 40% gegenüber dem Vorjahr und einen deutlichen Rückgang gegenüber den Schätzungen des Unternehmens und des Konsens vorsehe. Die für das erste Quartal prognostizierte Bruttomarge von 39%, bzw. 36% ohne Berücksichtigung eines Vorteils von 300 Basispunkten aus einer Änderung des Abschreibungsplans, wäre die niedrigste in dem mehrere Jahrzehnte umfassenden Modell des Unternehmens für Intel und "die niedrigste in der Halbleiterindustrie", so BofA.Während die Bullen wahrscheinlich sagen würden, dass diese Schätzung die Karten neu mische, würden die Bären wahrscheinlich argumentieren, dass es einfach keine Anzeichen für eine Trendwende gebe, da Konkurrenten wie AMD , Arm, NVIDIA und TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) stärker würden.Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Intel nach wie vor mit dem Votum "underperform" ein und senkt das Kursziel von 28 auf 25 USD. (Analyse vom 27.01.2023)Börsenplätze Intel-Aktie: