Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (11.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse der Citigroup:Christopher Danely, Analyst der Citigroup, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem Anlagevotum für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fest.Letzte Woche sei berichtet worden, dass Intel die Auslieferung eines kleinen Teils der Datencenter-Chips aufgrund von Fehlern ausgesetzt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies dürfte aber nur einen sehr kleinen Teil von Intels Sapphire Rapids-Chip betreffen und nur 1% des Gesamtumsatzes ausmachen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Server-CPUs Bugs hätten und sowohl Intel als auch AMD hätten solche Bugs in der Vergangenheit erlebt.Christopher Danely, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Intel-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 29,50 USD bestätigt. (Analyse vom 11.07.2023)