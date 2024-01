NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (03.01.2024/ac/a/n)



Santa ClaraSt. Louis (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Stifel:Stifel erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Stifel sei der Ansicht, dass die attraktivsten Halbleiteraktien auf dem Weg ins Jahr 2024 diejenigen seien, die eine ideale Mischung aus einer bereits erfolgten Korrektur, einer starken Bilanz und Verbindungen zu stärkeren säkularen Trends, insbesondere künstlicher Intelligenz, aufweisen würden, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die "Magnificent 7"-Aktien in Stifels Coverage mit dieser Mischung seien Credo Technology, Macom, Marvell, Monolithic Power, Power Integrations, SiTime und Silicon Laboratories. Stifel sage, dass NVIDIA seine neue "beste Idee" für KI und beschleunigte Berechnungen sei. Während AMD weiterhin positiv bewertet werde, sei Stifel der Meinung, dass die Bewertung von NVIDIA eine überzeugende Gelegenheit vor der nächsten Phase des KI-Zyklus, der Software und der Dienstleistungen des Unternehmens darstelle. IPG Photonics sei der Favorit für den SMID-Cap 2024.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 38 auf 45 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:43,695 EUR -3,97% (02.01.2024, 22:26)