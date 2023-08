Zur Finanzierung seiner Konzernstrategie müsse Intel Kosten sparen. Nach der Absage der Übernahme von Tower Semiconductor sollten nun durch Stellenstreichungen weitere Ausgaben eingespart werden. Mit 140 zur Disposition stehenden Stellen fällt die aktuelle Kürzungsrunde zwar klein aus, unterstreicht aber den Kurs des Managements und sollte das Vertrauen der Investoren daher stärken, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe mit seinem geplanten Konzernumbau hin zu einem weltweit agierenden Auftragsfertiger Großes vor. Um diesen finanzieren zu können, müsse der Halbleiterriese aber an anderer Stelle sparen und werde hierzu weitere Stellen streichen.AMD-Dauerrivale und Halbleiter-Urgestein Intel möchte im lukrativen Fertigungsgeschäft mitmischen und die Platzhirsche Samsung und Taiwan Semiconductor attackieren. Auch intern sollten Chips künftig nach dem Auftragsfertigungsprinzip hergestellt werden, was mittelfristig Milliardensummen einsparen solle.Hierzu brauche es vor allem eines, neue Halbleiterfabriken. Intel sei nach Plänen für Chipwerke in Deutschland, Polen, Israel und den USA dabei, in den nächsten Jahren einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag zu investieren.Das Geld werde aus Subventionstöpfen, dem bereits erfolgten Teilverkauf der Automotive-Tochter Mobileye, dem laufenden Cashflow sowie der Aufnahme neuer Schulden kommen.Eine Möglichkeit für Unternehmen, rasch Geld einzusparen, sei das Streichen von Stellen. Genau hiervon werde Intel nun Gebrauch machen. In der Forschung und Entwicklung sollten an zwei Standorten in den USA etwa 140 Stellen gestrichen werden. Bereits im Mai habe das Unternehmen etliche Stellen gestrichen, in den Segmenten Client Computing und Datencenter seien bis zu 20 Prozent der Mitarbeiter entlassen worden.Im vergangenen Jahr habe Intel bekannt gegeben, langfristig etwa drei Milliarden Dollar pro Jahr einsparen zu wollen. Neben den Stellenstreichungen sei auch die empfindliche Kürzung der Dividende eine Maßnahme gewesen, rasch die Bilanz zu stärken.Kursbewegende Impulse habe die Nachricht gestern nicht geliefert, Intel sei mit dem in der Erholung begriffenen Gesamtmarkt mitgeschwommen und habe +1,2 Prozent zugelegt. Insgesamt sei die Lage oberhalb der Aufwärtstrendlinie aussichtsreich, für eine erneute Attacke des aktuellen Widerstandes müsse zunächst aber die 50-Tage-Linie zurückerobert werden.