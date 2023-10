NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

35,46 USD -0,25% (02.10.2023, 22:00)



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (03.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.CEO Pat Gelsinger zeige sich sehr sportlich und engagiert. Der US-Chipkonzern verdoppele die Ausgaben für die Investitionen in die Zukunft. Bereits Ende 2023 sollten die neuen KI-Chips für Laptops kommen. Und auch Gaudi 2-Chip, der "NVIDIA-Konkurrent", nehme erst Momentum auf. Die Intel-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten sehr volatil gezeigt. Als KI-Profiteuer sei Intel aber sehr günstig bewertet und die Chancen auf eine Trendwende nach der Konsolidierung stünden gut, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.10.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:33,895 EUR +0,18% (03.10.2023, 12:03)