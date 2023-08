Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

32,00 EUR +0,14% (09.08.2023, 12:12)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

35,02 USD -0,60% (08.08.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (09.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Entwickler hätten gravierende Sicherheitslücken in den Prozessoren von Intel entdeckt. Vom Leck betroffen seien gleich mehrere reichweitenstarke Prozessor-Generationen. Die offenbar von einem Google-Entwickler entdeckte Sicherheitslücke sei auf den apokalyptischen Namen Downfall, also der Untergang, getauft worden. Das sei mit Blick auf die Intel-Aktie sicherlich etwas weit hergeholt, verdeutliche jedoch wie gravierend die potenziellen Folgen v.a. in puncto Sicherheit eingeschätzt würden. Offenbar könnten die Lücken genutzt werden, um sensible Daten wie Passwörter, Mail-Nachrichten, Kontodaten und eigentlich verschlüsselte Informationen, wie Zugänge zu Passwortmanagern, auszulesen.Von den Sicherheitslücken betroffen seien ausgerechnet die reichweitenstarken Prozessor-Generationen Skylake, Rocket Lake und Tiger Lake, die von 2015 bis 2022 produziert und verkauft worden seien bzw. noch immer verkauft würden. Dahinter verberge sich z.B. die Core-i-Serie, die in vielen Laptops und Desktop-PC von Heimbenutzern genutzt werde. Immerhin ein kleiner Lichtblick: Prozessoren der neuesten Generation, also v.a. im letzten und in diesem Jahr gestartete Modelle, sollten von dem Leck nicht betroffen sein. Das dürfte die negativen Auswirkungen auf Verkäufe neuer Baureihen minimieren.Intel habe die Probleme, nachdem die Sicherheitslücke wohl schon im vergangenen Jahr an das Unternehmen gemeldet worden sei, inzwischen eingeräumt und erste Fixes präsentiert. Die aber müssten von Usern manuell im Rahmen von Treiber-Updates installiert werden, das sei natürlich unbequem und dürfte für Ärger bei den Endverbrauchern sorgen. Allerdings: Intel sei nicht der einzige Hersteller von Prozessoren mit Sicherheitsproblemen. Auch bei AMD sei vor wenigen Tagen eine Sicherheitslücke namens Zenbleed entdeckt worden. Auch die betreffe verkaufsstarke Modelle aus den vergangenen Jahren und erlaube wie bei Intel umfangreichen Datendiebstahl.Entwickler hätten in mindestens drei reichweitenstarken Prozessor-Generationen von Intel gravierende Sicherheitslücken entdeckt, die umfangreichen Datendiebstahl ermöglichen würden. Erste Fixes zur Problembehandlung habe das Unternehmen zwar vorgestellt, die müssten (und sollten) von den Benutzern allerdings selbst installiert werden.Schlechte Stimmung sei damit vorprogrammiert, neuer Verkaufsdruck ausgerechnet in der Widerstandszone der Intel-Aktie möglicherweise auch, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link