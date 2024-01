NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Goldman Sachs rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), erhöht aber das Kursziel.Die Ergebnisse des US-Chipkonzerns seien insgesamt gemischt gewesen, da solide Q4-Zahlen, die den Marktkonsens übertroffen hätten und eine Wiederholung der Technologie- und Produkt-Roadmap durch eine unter dem Branchendurchschnitt liegende DCAI-Performance, die einen Verlust von Marktanteilen bei Rechenzentren impliziere, sowie einen schwächer als erwarteten Q1-Umsatzausblick ausgeglichen worden seien, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Obwohl die verschiedenen strategischen Maßnahmen, die das Management in den letzten 12-18 Monaten ergriffen habe, ermutigend seien, warte Goldman Sachs weiterhin auf Anzeichen für eine Stabilisierung der Marktanteile im Bereich Rechenzentren und/oder auf wesentliche Fortschritte bei der externen Foundry-Strategie von Intel.Goldman Sachs hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 34 auf 39 USD angehoben. (Analyse vom 26.01.2024)