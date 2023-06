Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (20.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleitergiganten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt. Nachdem die Aktie vom KI-Hype bislang weitestgehend unberührt geblieben sei, habe der positive Newsflow zu steigenden Kursen und einem ersten Kaufsignal geführt. Folge diesem jetzt der Mega-Ausbruch aus dem Abwärtstrend?30 Milliarden Euro, davon zehn aus der Staatskasse, für ein neues Chip-Werk in Magdeburg, weitere 4,6 Milliarden Euro für eine Montage- und Testfabrik in Breslau und nochmal 25 Milliarden Dollar für eine Halbleiterfertigung in Israel - bei Intel werde derzeit nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das Unternehmen plane den langfristigen Umbau zu einem Auftragsfertiger und brauche, um den Platzhirschen der Branche, Samsung und Taiwan Semiconductor, die Stirn bieten zu können, vor allem eines: Fertigungskapazitäten.Von den Mega-Investitionen würden sich Investoren beeindruckt zeigen. Viel Anlass zu Begeisterung hatten diese in vergangenen Monaten angesichts anhaltend schlechter Nachrichten, Intel verpatzte den Start seiner Grafikprozessoren ARC, verlor stetig Marktanteile an AMD und präsentierte noch im April eines der schlechtesten Quartalsergebnisse seit der Gründung des Unternehmens vor 55 Jahren, ohnehin nicht, so Max Gross von "Der Aktionär". Dass die Aktie angesichts einer solchen Negativserie auf eine Reihe guter Nachrichten positiv reagiere, überrasche daher nicht.Dabei habe es der jüngste Kursanstieg in sich, denn erstens sei Intel mit dem Sprung über die langfristige Widerstandsmarke bei 35 Dollar auch der Ausbruch aus dem seit zwei Jahren anhaltenden Abwärtstrend sowie der Sprung über die gleitenden Durchschnitte gelungen.Umgekehrt seien die letzten Verlaufshochs durch neue Hochs im RSI bestätigt worden. Wenn Kurs- und Trendstärkeverlauf einhergehen würden, sei das üblicherweise ein starkes Zeichen. Der Ausbruch dürfte sich also mittelfristig fortsetzen, auch weil die Aktie kaum im Verdacht stehe, überkauft zu sein.Kurzfristig müssten jedoch kleinere Pullbacks eingeplant werden. Im Tageschart würden RSI und MACD fortgeschritten notieren. Eine Verschnaufpause hier dürfte die Aktie aber vor einer Überhitzung bewahren und sich umso mehr für die Nachhaltigkeit des jüngsten Ausbruchs verbürgen.Der Ausbruch habe aus technischer Perspektive gute Chancen auf einen nachhaltigen Erfolg. Bereits investierte Anleger bleiben in der laufenden Empfehlung von DER AKTIONÄR investiert und beachten den Stopp bei etwa 27,40 Dollar, so Max Gross. Wer einsteigen möchte, könne das als preisinsensitiver Investor gleich tun - oder warte auf einen kurzfristigen Pullback. (Analyse vom 20.06.2023)