NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,35 USD -3,18% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (05.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Benchmark Company:Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) weiterhin mit "buy" ein.Cody Acree habe eine Telefonkonferenz mit John Pitzer, Corporate Vice President für Unternehmensplanung und Investor Relations, abgehalten. Das Unternehmen habe sich nach der Telefonkonferenz zunehmend ermutigt gezeigt von den Fortschritten, die seiner Meinung nach die Intel-Führung an vielen Design-, Produkt- und Produktionsfronten gemacht habe, und erhöhe dementsprechend sein Kursziel, was in erster Linie auf das wachsende Vertrauen in Intels Fähigkeit zurückzuführen sei, sowohl vom Design- als auch vom Produktionsstandpunkt aus auf der Desktop-Ebene und im Rechenzentrum sowie im neueren KI-Markt effektiv zu konkurrieren.Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Intel unverändert mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 42 auf 52 USD an. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:38,775 EUR -0,78% (05.12.2023, 14:42)