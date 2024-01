Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern habe am Donnerstagabend seine Q4-Zahlen vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Prognose für das erste Quartal sei dagegen auf ganzer Linie eine Enttäuschung. Die Intel-Aktie verliere im nachbörslichen US-Handel rund 5,6%.Die Prognose zeige, dass Intel-Chef Pat Gelsinger bei der Umgestaltung des einst dominierenden Chip-Konzerns noch viel Arbeit vor sich habe. Unter anderem bei Technik für das KI-Datacenter sei die Konkurrenz stark und grabe Geschäfte ab. Gelsinger wolle die Wende mit neuen Produktionsprozessen für effizientere Chips schaffen, die auch externen Halbleiter-Konzernen zur Verfügung stehen sollten.Beim Blick zurück auf das abgeschlossene vierte Quartal habe Intel jedenfalls überzeugen können. Die übertroffenen Umsatzschätzungen würden aber auch nur auf den ersten Blick positiv wirken. Denn es sei nicht etwa das Zukunftsgeschäft im Datacenter gewesen, das besser als erwartet abgeschnitten habe, sondern das Geschäft mit PCs und Notebooks."Der Aktionär" habe bereits vor den Zahlen gewarnt und geschrieben: "Intel hat viele neue Entwicklungen ins Rennen geschickt (von der Foundry-Strategie mitsamt mehreren neuen Fertigungsanlagen ganz zu schweigen) und dafür von den Anlegern schon reichlich Vorschusslorbeeren erhalten. Der neue Chef will viel, vielleicht ein bisschen zu viel. Anleger sollten daher abwarten, bis sich konkrete Erfolge abzeichnen, bevor sie weiter zukaufen". Die Intel-Aktie sei zu einer "Show-me"-Story geworden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link