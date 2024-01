Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,545 EUR +0,87% (29.01.2024, 13:34)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,6321 USD -11,94% (26.01.2024, 21:59)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von "buy" auf "hold" herab.Needham habe das vorherige Kursziel nach der Verfehlung der Q1-Prognose gestrichen. Die Analysten würden feststellen, dass die jüngsten Kursgewinne und der Gewinnrücksetzer das 12-Monats-Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie "nicht überzeugend" erscheinen lassen würden, wobei ein Forward Earnings Multiple von über dem 20Fachen im Vergleich zu wachstumsstärkeren KI-Unternehmen "unattraktiv" erscheine.Das Unternehmen merke auch an, dass die Ausweitung der Bruttomarge von Intel aufgrund steigender Abschreibungen und Anlaufkosten hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Needham merke außerdem an, dass die Schätzungen des Managements für den gesamten adressierbaren PC-Markt "aggressiv" erscheinen, da die Aufrüstung von KI-PCs Zeit brauche, um sich zu entwickeln, so die Analysten.Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Intel von "buy" auf "hold" zurück. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Intel-Aktie: