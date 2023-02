Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intel habe mit seinen Jahreszahlen für 2022 enttäuscht. Am Mittwoch habe die Anleger eine nächste Hiobsbotschaft erreicht: Der Chipkonzern werde die Dividende kürzen. Mehrere Analysten hätten daraufhin ihre Kursziele angepasst.J.P. Morgan-Analyst Harlan Sur habe das Kursziel bei 28 Dollar und die Einstufung auf "underweight" belassen. Die Dividendenkürzung komme nicht überraschend, sei aber umsichtig.Analyst Chris Caso von der Credit Suisse habe die Einstufung dagegen auf "neutral" mit einem Kursziel von 25 Dollar belassen. Er sehe in der angekündigten Dividendenkürzung ebenfalls keine Überraschung. Allerdings sei das Ausmaß der Senkung etwas stärker als von einigen erwartet ausgefallen.Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley habe Intel hingegen von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft. Das Kursziel habe er allerdings von 29,50 auf 28,00 Dollar gesenkt. Angesichts der stark unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf und gegen Ende 2022 sehe Moore nun ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis."Der Aktionär" sieht im Chip-Sektor andere wie etwa NVIDIA, ASML oder Infineon im Vorteil, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 24.02.2023)Mit Material von dpaAFX