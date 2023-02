Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (22.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit dem schrumpfenden PC-Markt schwer zu kämpfen. 2022 habe der Chiphersteller beim Umsatz und noch viel deutlicher beim Gewinn einen Rückgang hinnehmen müssen. Für das Q1 2023 würden Experten gar einen operativen Verlust prognostizieren. Daher arbeite Intel daran, Kosten einzusparen. Einen Schritt dazu habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. So spare Intel nun auch bei der Dividende und der Vergütung von Beschäftigten. Die Quartalsdividende werde auf 12,5 US-Cent pro Aktie von zuvor 36,5 US-Cent gesenkt. Nähere Angaben zur Mitarbeitervergütung habe es zunächst nicht gegeben.Für Impulse bei der am Dienstag stark gefallenen Intel-Aktie könne die Mitteilung nur kurz sorgen. Nach US-Börsenstart sei sie zwischenzeitlich um rund 3% nach oben geklettert, notiere aktuell allerdings sogar mit einem Minus von 0,6%.Intel habe bereits im Oktober angekündigt, in diesem Jahr 3 Mrd. USD einsparen zu wollen. Bis Ende 2025 sollten die jährlichen Kostensenkungen dann 8 bis 10 Mrd. USD erreichen. Der Konzern sehe sich hier auf Kurs. Intel habe auch die Umsatzprognose von 10,5 bis 11,5 Mrd. USD für das laufende Quartal bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: