Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Intels Wandlung hin zu einem erfolgreichen Auftragsfertiger für die Chip-Industrie sei keine sichere Sache. Denn Wettbewerber wie TSMC oder GlobalFoundries seien etablierte Schwergewichte. Um erfolgreich zu sein, müsse Intel diesen Konkurrenten Marktanteile abringen - und so könnte dies gelingen. Intel wolle innerhalb von vier Jahren fünf neue Technologieknoten liefern und damit bis 2030 die zweitgrößte externe Foundry zu werden. Allerdings sei das Vertrauen der Anleger nach Problemen bei der Entwicklung des 10nm-Prozesses und des 7nm-Prozesses beschädigt. Schon bald dürften Anleger aber sehen, ob Intel in der Lage sei, sein Versprechen einzuhalten. Denn Intel solle die neuen Fertigungsprozesse mit dem Namen 20A und 18A, welche mit dem 2nm-Prozess von TSMC und Samsung vergleichbar seien, abgeschlossen haben.Würden die Foundry-Pläne aufgehen, dürfte aufgrund von positiven Skalierungseffekten innerhalb einer größeren Produktion höhere Margen für Intel-Produkte erzielt werden. Darüber hinaus würden durch die Auftragsfertigung zusätzliche Umsätze und Gewinne winken.Die günstige Bewertung der Intel-Aktie lasse darüber hinaus durchaus eine Spekulation zu, dass der US-Konzern den Turnaround schaffe. Bald dürfte sich dabei auch zeigen, ob der hierfür nötige zügige Aufbau der Produktion gelinge oder Intel hier wieder enttäusche. Anleger sollten, bis Klarheit herrscht, der Intel-Aktie treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2023)