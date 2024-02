Börsenplätze Intel-Aktie:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Die "Intel Foundry Direct Connect 2024" habe nicht für den erhofften Kursschub gesorgt. Vielmehr sei die Intel-Aktie gestern rund ein Prozent gefallen, obwohl der Chip-Markt nach den NVIDIA-Zahlen im Rally-Modus gewesen sei. Woran habe es gelegen?Im Rahmen der Konferenz habe Intel noch einmal klargemacht, dass man bis 2030 nach TSMC der zweitgrößte Auftragsfertiger der Welt sein wolle. Die Roadmap sei entsprechend voll und bis 2027 mit mehreren Full-Nodes bespickt. Durchaus ambitioniert - insbesondere da einige Anleger noch die Verzögerungen bei den 10nm-Nodes im Hinterkopf haben dürften.Die Geschäftsführung habe jedoch versichert, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und sehe sich auf gutem Wege, das Ziel von fünf Nodes in vier Jahren zu erfüllen. Trotz neuer Partnerschaften - beispielsweise mit Arm bei sogenannten System-on-a-Chips (SoCs) oder mit Microsoft bei der Produktion von KI-Chips - und fortschrittlicherer Testmöglichkeiten dürfte dies allerdings nicht leichtfallen. Weitere große Foundry-Partnerschaften müssten her - eventuell mit GlobalFoundries.Wie weit vorne TSMC sei, zeige dabei eine Zahl: Während die Foundry-Sparte des US-Konzerns im vergangenen Quartal rund 291 Mio. Dollar eingefahren habe, hätten die Taiwanesen im gleichen Zeitraum 19,6 Mrd. Dollar erzielt.Die Foundry-Pläne von Intel seien vielversprechend und das Management habe sich über die vergangenen Quartale stets zuversichtlich gezeigt, die ambitionierten Ziele zu erreichen. Tatsächlich habe es aus der Produktion auch keine Negativ-News gegeben und die neuen Partnerschaften mit Arm oder Microsoft würden optimistisch stimmen.Die Vorschusslorbeeren seien jedoch schon eingeheimst worden. Anleger sollten mit Zukäufen bei der Intel-Aktie warten, bis tatsächliche Erfolge gemeldet würden. Bis dahin heißt es dabei bleiben und Gewinne laufen lassen - Kursziel 52 Euro, Stopp 34,80 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link