Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im Schatten des Anbieters von Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), NVIDIA, nimmt das Comeback von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) immer konkretere Formen an, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn auch der 1968 gegründete Branchenveteran profitiere von der boomenden Nachfrage nach KI-Halbleiterlösungen. Während der Umsatz von Intel im dritten Quartal noch um 8 Prozent auf 14,2 Mrd. Dollar gesunken sei, sollten die Erlöse im Schlussviertel auch dank einer anziehenden Nachfrage und Fortschritten beim Umbau der Produktion bei 14,6 Mrd. bis 15,6 Mrd. Dollar landen - in der Mitte der Spanne wäre das ein Plus von 8 Prozent. Nachdem der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im dritten Quartal um 14 Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar angezogen habe, solle diese Kennzahl ebenfalls weiter steigen.Derweil zeige sich Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem weitreichenden Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zuversichtlich, dass die geplanten 10 Mrd. Euro an Subventionen für den Bau der Intel-Chipfabrik in Magdeburg weiter fließen könnten. "Wir wollen die Modernisierung unserer Volkswirtschaft weiter vorantreiben und da gehören Halbleiter und die Halbleiterindustrie dazu", habe er auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung gesagt. Insgesamt plane der US-Chiphersteller mit Investitionen von rund 30 Mrd. Euro.An der Börse seien Zahlen und Prognose auf Begeisterung gestoßen. Die Aktie sei auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert. Ein weiteres positives Zeichen sind die jüngsten Insiderkäufe durch Vorstandsmitglied Lip-Bu Tan in Millionenhöhe, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2023)Börsenplätze Intel-Aktie: