Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (01.06.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Der Chipkonzern habe auf einer Investorenveranstaltung einen positiven Ton angeschlagen und darauf hingewiesen, dass er nun erwarte, dass die Umsätze im zweiten Quartal in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne liegen würden, wobei das Rechenzentrumsgeschäft im zweiten Quartal etwas besser als erwartet ausgefallen sei, auch wenn der Lagerabbau wahrscheinlich noch bis ins dritte Quartal andauern werde, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er sehe sich durch das positive Update zu den kurzfristigen Trends ermutigt, behalte jedoch die bisherige Einstufung und das Kursziel für die Intel-Aktie bei, bis mehr Vertrauen in die längerfristigen strukturellen Fragen bestehe.Ross Seymore, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Intel-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 32 USD bestätigt. (Analyse vom 31.05.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:29,72 EUR +0,85% (01.06.2023, 10:52)