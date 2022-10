Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Marktforscher von Gartner hätten aus ihren Daten für das dritte Quartal einen Einbruch des PC-Marktes von beinahe 20 Prozent festgemacht. Gartner spreche daher vom schlechtesten Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen 1990. Vom Abschwung sei auch Intel betroffen - und wie Bloomberg berichte, müsse der Chip-Riese jetzt zu drastischen Maßnahmen greifen.Laut einem Bericht von Bloomberg plane Intel tausende Angestellte zu entlassen, um inmitten des PC-Abschwungs Kosten einzusparen. Die Entlassungswelle könnte bereits in diesem Monat starten und dann im Rahmen des Q3-Berichtes öffentlich gemacht werden, so Bloomberg. Das Personal in einigen Abteilungen könnte gar um 20 Prozent reduziert werden. Stand Juli habe der Chip-Konzern 113.700 Menschen beschäftigt.Angedeutet habe das Management die Maßnahmen bereits im Rahmen der Q2-Veröffentlichung. "Wir senken auch die Kernkosten im Kalenderjahr 2022 und werden in der zweiten Jahreshälfte weitere Maßnahmen ergreifen", habe damals Intel-CEO Pat Gelsinger gesagt.Eine Reduzierung der Fixkosten dürfte nötig sein, um die Gewinne nicht zu sehr zu belasten. Denn nicht nur der Abschwung des PC-Marktes mitsamt sinkenden Preisen würden auf die Entwicklung unter dem Strich drücken, sondern auch der von Intel forcierte Ausbau der Produktionskapazitäten."Der Aktionär" rät Anlegern vorerst Abstand zu halten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link