Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

25,45 EUR -1,79% (30.01.2023, 14:39)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

28,16 USD -6,41% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Enttäuschende Ergebnisse im vierten Quartal und eine schwache Prognose für das laufende Quartal hätten der Intel-Aktie ordentlich zugesetzt - über zehn Prozent hätten die Chip-Papiere am Donnerstag abgegeben. Auch die verhaltene Reaktion der Analysten auf das Zahlenwerk habe auf den Kurs der Intel-Aktie gedrückt.Nach der Zahlenveröffentlichung am Mittwochabend habe sich nur ein Analystenhaus wirklich positiv zur Intel-Aktie geäußert - und zwar Needham, das seine Kaufempfehlung bestätigt habe. Ansonsten habe es für den Chip-Konzern nur Analysten-Updates mit dem Votum "hold" oder "sell" gehagelt und die Kursziele seien tendenziell nach unten korrigiert worden. Das Konsensziel liege nun bei 29,55 Dollar, was ausgehend vom Freitagsschlusskurs nur einem Ertragspotenzial von mageren fünf Prozent entspreche.Die Credit Suisse habe beispielsweise von einem außerordentlich düsteren Ausblick gesprochen und das Kursziel gesenkt. Große US-Investmenthäuser wie J.P. Morgan und Bank of America, die beide der Aktie gegenüber negativ gestimmt seien, hätten ihre Kursziele ebenfalls zusammengestrichen. J.P. Morgan sehe Intel im aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld angesichts des steigenden Wettbewerbsdrucks und "einer nicht gerade glänzenden Erfolgsbilanz" in einigen Geschäftsbereichen auf einem steinigen Weg, "um die Leistungslücke zum Wettbewerber AMD zu schließen"."Intel hat eine bemerkenswert schlechte Prognose für das erste Quartal abgegeben", habe auch Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank konstatiert und ziele damit auf den vom Unternehmen erwarteten Umsatzrückgang von 22 Prozent ab. "Es wäre der schlimmste Rückgang im Quartalsvergleich seit der Finanzkrise", habe er geschrieben und zudem hervorgehoben, dass Intel auch von seiner üblichen Praxis abgewichen sei, eine Prognose für das gesamte Kalenderjahr abzugeben.Dass Intel, nachdem sich der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten halbiert habe, die Talsohle bald erreicht haben dürfte, bleibe charttechnisch wahrscheinlich. Langfristig orientierte Anleger, die den aktuellen Zyklus aussitzen wollen, können daher investiert bleiben und weiterhin auf den künftigen Erfolg der "IDM 2.0"-Strategie setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpaAFX