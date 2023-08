Börsenplätze Intel-Aktie:



31,345 EUR +0,19% (24.08.2023, 14:52)



33,98 USD +3,31% (23.08.2023, 22:00)



US4581401001



855681



INL



INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Bereits vor den Mega-Zahlen von NVIDIA habe die Intel-Aktie am Mittwoch an der NASDAQ gute drei Prozent zugelegt. Das Chartbild habe in sich den vergangenen Tagen deutlich aufgehellt und auch operativ habe es gute News gegeben. Intel stehe auch angesichts der guten Branchenstimmung nun kurz vor einem Kaufsignal.Intel-CEO Pat Gelsinger scheine von einer Erholung des Halbleiterriesen fest überzeugt zu sein. Aus Berichten der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gehe hervor, dass er von Ende Juli bis Anfang August 7.100 Intel-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 35,20 Dollar erworben und dafür insgesamt knapp 250.000 Dollar gezahlt habe.Dies entspreche einem Drittel seines Jahresgrundgehalts, welches zu Jahresbeginn als Sparmaßnahme um ein Viertel gekürzt worden sei. Im vergangenen Jahr habe Intel bekannt gegeben, langfristig etwa drei Milliarden Dollar pro Jahr einsparen zu wollen.In einem freundlichen Marktumfeld habe die Intel-Aktie am Mittwoch 3,3 Prozent gewonnen und sei bei einem Kurs von 33,98 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Horizontale im Bereich der 33-Dollar-Marke sei wieder überschritten. Werde nun der GD50, der aktuell bei 34,06 Dollar verlaufe, durchbrochen, entstehe ein Kaufsignal. Nach unten sichere wiederum die Horizontale bei 31,50 Dollar ab.Für bereits investierte Anleger bestehe kein Handlungsbedarf. Diese halten an Intel fest und setzen auf einen weiter fortschreitenden Erholungskurs, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". Wenn die Sparmaßnahmen greifen würden und die Branche weiterhin so stark nachgefragt bleibe, dürfte das Kaufsignal bei Intel bald folgen. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link