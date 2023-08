Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



34,875 USD +1,41% (03.08.2023, 19:18)



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Zu Beginn des Jahres habe sich der traditionsreiche Halbleiterriese in einer desaströsen Verfassung präsentiert. Der im Januar veröffentlichte, grauenerregende Quartalsbericht sei nur noch von jenem im April unterboten worden - das erste Mal seit vielen Jahren habe Intel einen Verlust pro Aktie ausgewiesen. Dazwischen habe man Ende Februar die zuletzt üppige Dividende um 65 Prozent kürzen müssen: Die hohe Ausschüttungsquote sei im Angesicht hoher Investitionskosten nicht mehr zu finanzieren gewesen.Der Chart spiegele diese Reihe von Enttäuschungen schonungslos wider. Gegenüber dem im April 2021 markierten Hoch bei 68,49 Dollar habe Intel in der Spitze um 64,1 Prozent nachgegeben. Im Vertrauen darauf, dass ein Boden des operativen Geschäfts schon irgendwann erreicht werden würde sowie darauf, dass die ambitionierten Umbaupläne zu einem Auftragsfertiger langfristig aufgehen würden, habe sich die Intel-Aktie seither aber etwas erholen können.Fortschritte habe der seit September letzten Jahres anhaltende Erholungstrend vor allem im Juni erzielt: Hier sei der bislang nachhaltige Ausbruch über die Abwärtstrendlinie gelungen. Schluss seo aus der Perspektive der Bullen erst am langjährigen Horizontalwiderstand bei 25 Dollar bzw. bei etwa 37 Dollar gewesen, wo Intel bislang zweimal gescheitert sei.Mit Blick auf die technische Indikation zeige sich schnell, das müsse nicht so bleiben. Sowohl der RSI als auch der MACD würden als Trendstärkeindikatoren ungeachtet der jüngsten Verluste einen ebenso intakten wie starken Aufwärtstrend zeigen.Da sich auch der (nicht abgebildete) Tageschart in einer ordentlichen Verfassung zeige, seien kurzfristige Verluste, etwa aufgrund einer Sommerschwäche des Gesamtmarktes, allenfalls bis in den Bereich zwischen 31,50 und 32 Dollar zu befürchten. Am Drücker seien aktuell aber klar die Bullen.Bei Intel laufe erkennbar eine Wette darauf, dass dem Traditionskonzern die operative Wende gelingen werde. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen würden diese These durchaus unterstützten, wenngleich es noch etwas an Sichtbarkeit fehle. Die ist dafür im Chart gegeben, der einen starken Erholungstrend mit der unmittelbaren Chance auf einen weiteren Ausbruchsversuch zeigt, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2023)