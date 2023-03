NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Bullen mit Teilerfolg - ChartanalyseZum Ende der Handelswoche wird es für die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) und damit auch für Intel-Aktionäre noch einmal spannend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In den vorangegangenen Tagen sei der Aktienkurs spürbar unter Druck gekommen und mit den fallenden Notierungen sei der entscheiden Unterstützungsbereich um 25 USD angelaufen worden. Dieser Preisbereich habe am Mittwoch und Donnerstag erfolgreich verteidigt werden können. Damit sei der Support ein weiteres Mal bestätigt worden, nicht zuletzt auch dank der gestrigen Gewinne von 3,43%.Kurzfristig würden die Bullen in der Intel-Aktie zwar einen Teilerfolg feiern, zurücklehnen könnten sich diese aber nicht. Sollte es zu einem nachhaltigen Ausbruch unter 24,50 USD kommen, würden Abgaben in Richtung 21,60-19,75 USD drohen. Dort würden rechnerische Kursziele aus der aktuellen Konsolidierung liegen. Aktuell werde Intel aber noch oberhalb der entscheidenden Unterstützung gehandelt, so dass eine Rallychance zur oberen Widerstandszone beginnend ab ca. 30,38 USD bestehe. Damit würde man die Range der letzten Monate "am Leben erhalten". In einen neuen Bullenmarkt schwenke die Aktie aber erst oberhalb von 31,50 USD ein. (Analyse vom 03.03.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:24,59 EUR -0,49% (03.03.2023, 08:40)