NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

36,405 USD +0,96% (10.10.2023, 21:08)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (10.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Securities:Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, hebt das Kursziel für die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) von 32 auf 35 USD an.Das Unternehmen sehe ein "schwieriges Umfeld" für Halbleiteraktien auf dem Weg in die Q3-Gewinnsaison, obwohl es Compute/AI als "beste Nachbarschaft" bezeichne. Das Unternehmen wende für Intel einen Multiplikator am unteren Ende der Compute-Werte an, was es angesichts der "Fertigungsunsicherheiten" und der Risiken im Zusammenhang mit seiner neuen Foundry-Strategie als angemessen ansehe.Vivek Arya, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Intel weiterhin mit dem Rating "underperform" ein. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:34,365 EUR +0,69% (10.10.2023, 21:20)