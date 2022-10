Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (03.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der Chipkonzern Intel habe den Börsengang seiner Roboterauto-Tochter Mobileye offiziell auf den Weg gebracht. Mobileye habe in der Nacht zum Samstag den Börsenprospekt bei der US-Aufsichtsbehörde SEC veröffentlicht. Mit einem erfolgreichen Listing könnte der Halbleiter-Spezialist an der Börse wieder in die Spur finden.Aus dem Prospekt gehe hervor, dass Intel auch nach der Aktienplatzierung die Kontrolle über die israelische Firma behalten werde. Angaben zum Volumen des Börsengangs habe es noch nicht gegeben. Nach jüngsten Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebe Intel für Mobileye eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar an und damit weniger als ursprünglich angepeilt. Der Halbleiter-Riese habe die Firma im Jahr 2017 für gut 15 Milliarden Dollar gekauft. Intel selbst bringe derzeit 105 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Mobileye sei mit vielen großen Herstellern im Geschäft mit Technik für Fahrassistenzsysteme und habe bisher über 117 Millionen Fahrzeuge ausgerüstet. Seit Jahren entwickle die Firma auch Technologie fürs autonome Fahren und wolle Robotaxi-Dienste starten.Ein erfolgreicher Börsengang von Mobileye könnte der Intel-Aktie positive Impulse verleihen. Auf dem derzeitigen Kursniveau werde das Papier lediglich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 bewertet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link