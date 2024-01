Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,545 EUR +0,87% (29.01.2024, 13:34)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,6321 USD -11,94% (26.01.2024, 21:59)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (29.01.2024/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Benchmark Company:Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) und erhöht das Kursziel.Eine verbesserte Ausführung, gepaart mit einem gesünderen Geschäftsumfeld, habe dazu geführt, dass Intel im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes zum vierten Mal in Folge übertroffen habe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der US-Chipkonzern scheine nun auf einem guten Weg zu sein, seine Kapazitäten und Foundry-Pläne weiter auszubauen, die Produktausführung deutlich zu verbessern und habe begonnen, seine Mission, die Beteiligung an den KI-Märkten auszubauen, umzusetzen.Cody Acree, Analyst von Benchmark Company, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Intel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 52 auf 62 USD angehoben. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Intel-Aktie: