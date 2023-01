XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

27,19 EUR +0,42% (26.01.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

30,09 USD +1,31% (26.01.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Auf dem Weg zum Tief - ChartanalyseIntel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese seien unter den Erwartungen ausgefallen. Nachbörslich sei der Aktienkurs von einem Schlusskurs bei 30,09 USD auf 27,12 USD nach unten gekracht. Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie seit Monaten in einer intakten Abwärtsbewegung und habe mit dem Tief vom 13. Oktober 2022 bei 24,59 USD einen Bodenbildungsversuch gestartet. Um diesen zu vollenden, müsste der Wert stabil über 30,96 USD ausbrechen. Allerdings falle er mit den nachbörslichen Kursen unter die Unterstützung bei 28,22 USD.Im kurzfristigen Rahmen sei nach dem Einbruch, so er sich heute bestätige, mit weiteren Abgaben in Richtung 24,59 USD zu rechnen. Sollte die Intel-Aktie diesen Bereich durchbrechen, würden weitere Abgaben in Richtung 19,23 USD und damit auf das Tief aus dem November 2012 drohen. Sollte die Aktie aber überraschend den Bereich um 28,22 USD verteidigen können, dann wäre ein Anstieg bis 30,96 USD möglich. Und falls es zu einem Ausbruch darüber käme, ergäbe sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischen Ziel bei 39,92 USD, womit die Aktie in die Nähe ihres Abwärtstrends seit April 2021 ansteigen würde. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:25,005 EUR -9,48% (27.01.2023, 08:49)