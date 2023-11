unter folgendem Link.



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Noch vor zwei Wochen sei die Intel-Aktie kurz davor gestanden, ein massives Kaufsignal zu generieren. Seitdem habe sie sich aber wieder zügig erholen können und sei nun kurz davor, einen wichtigen Widerstand zu durchbrechen und dadurch ein neues Jahreshoch zu erzielen. Ein Blick auf die Charttechnik gebe jedoch Anlass zur Sorge.Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Intel-Aktie minimal unter dem Widerstand bei rund 39 USD, welcher sich aus dem Tief vom 20. Mai 2022 und dem Hoch vom 19. Juli 2022 bilde. Diese Marke scheine der Kurs zu respektieren, da die Intel-Aktie aktuell rund 1,7% im Minus bei etwa 38 USD liege. Das Volumen bereite ebenfalls Grund zur Sorge. Die aktuelle Aufwärtsbewegung werde nämlich nicht vom Volumen unterstützt. Daraus ergebe sich eine bearishe Divergenz, welche eher für fallende Kurse spreche. Zusätzlich befinde sich im Bereich von 33,09 bis 34,50 USD noch ein offenes Gap. Dies könnte bei einem Abprallen vom Widerstand bei rund 39 USD als Kursziel fungieren. Sollte die Intel-Aktie am Mittwoch unterhalb des Widerstands bei 39 USD schließen, empfehle es sich eine Short-Position zu eröffnen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)