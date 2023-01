Intels Netzwerk- und Edge-Geschäft, das Netzwerkprodukte umfasse, habe einen Umsatz von 2,06 Milliarden Dollar verzeichnet, was einem Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahr entspreche und unter dem StreetAccount-Konsens von 2,26 Milliarden Dollar liege.



Die Aktien von Intel (INTC.US) seien vorbörslich stark gefallen, und wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung des Dezember-Tiefs bei 25,50 Dollar fortsetzen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

25,08 EUR -9,21% (27.01.2023, 14:57)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

24,945 EUR -8,26% (27.01.2023, 14:40)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

30,09 USD +1,31% (26.01.2023, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (27.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intel: Aktie fällt vorbörslich nach schwachen Quartalszahlen um fast 10% - AktiennewsDie Aktien von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fielen im vorbörslichen Handel um fast 10%, nachdem der Chiphersteller enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und einen schwächer als erwarteten Finanzausblick veröffentlicht hatte, so die Experten von XTB.Highlights:- Gewinn pro Aktie (EPS) von 10 Cents gegenüber den Markterwartungen von 20 Cents (Refinitiv)- Umsatz von 14,04 Milliarden Dollar gegenüber den Markterwartungen von 14,45 Milliarden Dollar (Refinitiv)- Der Umsatz von Intel sei im Jahresvergleich um 32% gesunken und dies sei das vierte Quartal in Folge, in dem das Unternehmen eine negative Umsatzdynamik verzeichne, da der PC-Markt nach dem "Covid-Boom" auf dem Rückzug sei- Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 664 Millionen Dollar gemeldet, verglichen mit einem Gewinn von 4,62 Milliarden Dollar im VorjahresquartalAusblick für 2023Der Vorstand von Intel habe es unter Hinweis auf das unsichere wirtschaftliche Umfeld abgelehnt, einen Ausblick auf das Gesamtjahr zu geben und rechne mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen in der ersten Jahreshälfte.Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche:Im vierten Quartal habe Intels Client Computing-Gruppe, die integrierte Schaltkreise für Personal Computer herstelle, einen Umsatz von 6,63 Milliarden Dollar erwirtschaftet, was einem Rückgang von 36% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Marktkonsens (StreetAccount) sei von 7,68 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Nachfrage sei vor allem in den Segmenten Verbraucher und Bildung stark zurückgegangen. Nach Angaben des Unternehmens sei der PC-Markt im letzten Quartal so stark geschrumpft wie nie zuvor seit Beginn der Beobachtung der Branche in den 1990er Jahren.Am 12. Januar habe Intel geschätzt, dass die PC-Verkäufe im Jahr 2023 zwischen 270 Millionen und 295 Millionen liegen würden. Gestern habe das Unternehmen gesagt, dass es nun einen Umsatz am unteren Ende dieser Spanne erwarte.Der Umsatz des Segments Data Center and AI, das Server-Chips, Speicher und programmierbare Gate Arrays umfasse, sei im Jahresvergleich um 33% auf 4,30 Milliarden Dollar gesunken und habe damit den Marktkonsens (StreetAccount.) von 4,17 Milliarden Dollar übertroffen. Intel habe gesagt, dass es mit Wettbewerbsdruck und einem Rückgang der Marktgröße konfrontiert gewesen sei.