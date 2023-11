Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

40,05 EUR -0,27% (20.11.2023, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,81 USD +1,06% (17.11.2023)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Bereits seit Ende Oktober befinde sich die Intel-Aktie in einem Aufwärtstrend. Vergangene Woche habe sich die Rally aber noch einmal beschleunigen können. Die Aktie habe stark zugelegt und sei damit eine der stärksten US-Aktien in dieser Woche gewesen. Könnten sich die Käufer auch in den kommenden Wochen durchsetzen?Die größte Herausforderung für die Bullen liege derzeit im Widerstandsbereich um 43,80 Dollar. Dieser Preisbereich sei drei Jahre lang eine massive Unterstützung gewesen, bevor diese im Mai 2022 durchbrochen worden sei. Einige Anleger könnten den aktuellen Rücklauf an diese Marke für Verkäufe nutzen, was die Aktie charttechnisch belasten könnte.Sollte der Aufwärtstrend jedoch anhalten und die Widerstandszone um 43,80 Dollar überwunden werden, wäre die nächste Hürde bei rund 49 Dollar. Auf die kommenden Monate gesehen, könnten sogar Kursgewinne bis zum Drei-Jahreshoch vom 24. Januar 2020 bei 69,30 Dollar folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: