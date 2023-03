Tron (TRX) und ChatGPT - eine himmlische Kombination?

Tron (TRX) Kursprognose

Metacade (MCADE) setzt den Standard für Play-To-Earn

Das Metagrant-Programm ist jedoch eine der am heißesten erwarteten Funktionen der Plattform. Das Programm ermöglicht es den Nutzern, die Gelder an die Entwickler zu verteilen, die die besten P2E-Spiele entwickeln. Die Entwickler reichen ihre Vorschläge ein, über die die MCADE-Besitzer abstimmen können. Die beste Idee erhält eine Finanzierung zur Verwirklichung ihres Spiels. Das Ziel ist es, die Macht wieder in die Hände der Spieler zu legen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Zukunft der GameFi-Industrie so zu gestalten, wie sie es für richtig halten.



Dank dieser Funktionen und der Vision, die die Community in den Mittelpunkt stellt, wird Metacade voraussichtlich zu einem der führenden Anbieter von P2E-Spielen werden. Während der Presale-Phase konnte das Projekt in nur 17 Wochen nach dem Start bereits mehr als 12,8 Mio. $ einnehmen, was den Kurswert von MCADE von 0,008 $ auf 0,02 $ ansteigen ließ.



Kursprognose von Metacade (MCADE)

Bei einem solch dramatischen Preisanstieg sagen Experten voraus, dass MCADE im Jahr 2023 noch viel höhere Notierungen verzeichnen wird. Die Presale-Phase wird bei 0,02 $ pro Token enden, doch einige Experten sind der Ansicht, dass auch ein Kurs von 0,28 $ in diesem Jahr problemlos erreicht werden kann, da Tausende von Nutzern Teil der Metacade-Community werden wollen. Andere Experten gehen von $0,50, $0,80 und sogar $1 aus!



Während die Kursentwicklung von Tron sicherlich optimistisch erscheint, verblasst die prognostizierte Performance im Vergleich zu der von Metacade. Selbst wenn MCADE den niedrigsten Zielkurswert von 0,028 $ erreicht, werden die Anleger immer noch eine 14-fache Rendite erzielen - was die prognostizierten Gewinne von TRX in den Schatten stellt.



Sollten Sie in Tron (TRX) oder Metacade (MCADE) investieren?

Da Produkte wie ChatGPT in der Gesellschaft immer mehr Verbreitung finden, ist es wahrscheinlich, dass Krypto-Projekte, die direkt mit KI-basierten Technologien arbeiten, wie Tron, immens profitieren werden. Tron wird in diesem Jahr voraussichtlich stark sein, doch es scheint, dass das Wachstum von Metacade nicht aufzuhalten ist.



Neben der KI wird auch der P2E-Bereich im Jahr 2023 einen Boom erleben. Crypto.com prognostiziert, dass die GameFi-Industrie bis 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 100 % erreichen wird. Durch die Schaffung einer gemeinschaftsbasierten Plattform mit vielen wertvollen Funktionen könnte Metacade schnell zur ersten Anlaufstelle für P2E-Spieler werden.



Tausende von Investoren scheinen dieser Aussage zuzustimmen. Wie bereits erwähnt, sammelte Metacade in kürzester Zeit mehr als 12,8 Mio. $ ein, und diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen, da immer mehr Investoren und Spieler an Bord kommen wollen. Wenn Sie darüber nachdenken, sich zu beteiligen, sollten Sie so schnell wie möglich einen Blick auf den Metacade-Presale werfen. Der Kurswert von MCADE-Tokens wird voraussichtlich nicht mehr lange bei 0,02 $ liegen. (24.03.2023/ac/a/m)





Sie können Tron (TRON) hier bei eToro kaufen.

Sie können hier am Metacade-Presale teilnehmen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Metacade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nachdem ChatGPT die Welt im Sturm erobert hat, spekulieren viele darüber, wie die Technologie in Kryptowährungen integriert werden könnte und Tron scheint darauf eine Antwort gefunden zu haben. In der Zwischenzeit sorgt der GameFi-Superstar Metacade für jede Menge Aufsehen, nachdem der Presale kontinuierlich ausverkauft war. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Tron die Integration von ChatGPT plant, wie sich dies auf den Kurswert von TRX auswirken könnte und ob Tron Metacade überflügeln kann. Tron , das von dem bekannten Krypto-Experten Justin Sun gegründete Layer-1-Netzwerk, rückte kürzlich wieder ins Rampenlicht, nachdem das Projekt auf den OpenAI/ChatGPT-Hype aufgesprungen war. In einem Tweet kündigte Sun an, dass Tron "einen KI-orientierten dezentralen Zahlungsrahmen für KI-Systeme bereitstellen wird". Suns Vision l, ist es, ein "dezentrales, intelligentes Finanzökosystem" zu schaffen, das auf ChatGPT und KI-Technologie basiert.Er erklärte, dass er glaubt, dass die bestehende Architektur von Tron dazu genutzt werden kann, um dieses Framework aufzubauen, indem das dezentrale Dateispeichersystem BTFS von BitTorrent verwendet wird, um Benutzeranfragen und KI-Ergebnisse zu speichern.Diese Ankündigung folgt auf einen sprunghaften Anstieg des Kurswertes von KI-basierten Kryptow, da ChatGPT und andere KI-Lösungen, wie Googles Bard, täglich Millionen von Nutzern anziehen.Die Tron DAO kündigte außerdem vor kurzem einen 100 Millionen Dollar schweren KI-Fonds an, um die Integration von Technologien wie ChatGPT in die Blockchains voranzutreiben. Infolge dieser Entwicklungen war der TRX-Token der Chain in den letzten Wochen einer der besten Krypto-Mega-Cap-Performer. Innerhalb der ersten Tage nach dem Tweet von Sun am 4. Februar kletterte TRX um über 13 % auf einen Höchststand von 0,071 $.Die KI-Ankündigungen des Projekts und der jüngste Aufwärtstrend des TRX-Kurses haben einige Analysten dazu veranlasst, ihre Prognosen für den Tron-Kurs noch einmal zu überdenken. Derzeit bewegt sich TRX um die 0,064 $-Marke, aber viele glauben, dass der Kurs in den kommenden Wochen die 0,071 $-Marke erneut erreichen wird.Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Kurswert von Tron innerhalb weniger Monate die Marke von 0,078 $ erreichen. Tron könnte in diesem Jahr sogar bis zu $0,10 steigen, wenn der KI-Trend anhält und den Anlegern eine Rendite von über 56 % bietet! Einige Experten ziehen Parallelen zwischen der Hausse von TRX und der beeindruckenden Presale-Performance von MCADE, aber kann Tron Metacade wirklich übertreffen?Da die Play-to-Earn-Bewegung (P2E) immer mehr an Fahrt gewinnt, positioniert sich Metacade als ultimative Community-Plattform, in der Spieler, Entwickler und Krypto-Investoren zusammenkommen und die Welt von GameFi erkunden können. Metacade hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine All-in-One-Lösung zu schaffen, in der die Nutzer alles finden, was sie brauchen, um mit P2E-Aktivitäten zu beginnen, einschließlich Foren, Bewertungen, Bestenlisten und Top-Alphas von erfahrenen GameFi-Veteranen.Eines der herausragenden Merkmale von Metacade ist das Create2Earn-Programm, bei dem Nutzer MCADE-Token verdienen können, indem sie einfach wertvolle Inhalte mit der Community teilen. Von Tipps und Rezensionen bis hin zu Tutorials - Metacade belohnt seine Nutzer dafür, dass sie die Plattform zur ersten Anlaufstelle für alles rund um P2E machen.