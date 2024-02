Die Multi Asset Boutique bleibe vorerst bei ihrem wirtschaftlichen Basisszenario, in dem es unverändert von einer Rezession in den USA ausgehe. Für diese vom Konsens abweichende Einschätzung gebe es zahlreiche Gründe: Die Geldpolitik entfalte ihre Wirkung mit einer Verzögerung, die je nachdem unterschiedlich lang dauern könne. So hätten sich die Folgen der Leitzinserhöhungen noch nicht vollständig in der Realwirtschaft niedergeschlagen. Für Konsumenten wie auch Unternehmen würden nun strengere Kreditvergabe-Bedingungen gelten und anders als im letzten Jahr sei angesichts des tief gespaltenen US-Kongresses und der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen wohl kaum mit rettendem fiskalischem Stimulus zu rechnen. Außerdem schienen keine bedeutenden Impulse aus China zu kommen, die das globale Wachstum stützen würden, und die Zurückhaltung vieler Unternehmen bei Investitionen deute ebenfalls auf eine bevorstehende Flaute hin.



Auf der positiven Seite, es werde vermutlich von der Inflation keine allzu große Gefahr mehr ausgehen. Zwar könnte es für die US-Notenbank FED schwierig sein, die Teuerung wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zurückzubringen, doch ein Aufflammen in Form einer starken zweiten Welle sei eher unwahrscheinlich. Die weltweite Knappheit an Gütern habe nachgelassen, viele Unternehmen hätten ansehnliche Lagerbestände aufgebaut, und China exportiere sogar Deflation in die Welt. Auch die Nahrungsmittel und Energie ausschließende US-Kerninflation - die für die FED maßgebende Zahl - bewege sich nun rasch auf den Zielwert zu.



Das Jahr 2024 könnte für die Welt durchaus einige Überraschungen bereithalten. Ein wesentlicher Faktor, den es zu beobachten gelte, sei der US-Arbeitsmarkt. Dieser habe sich zuletzt abgeschwächt, zeige sich aber immer noch erstaunlich robust. Sollte in den nächsten Monaten kein Stellenabbau erfolgen, werde eine sanfte Landung der Wirtschaft immer wahrscheinlicher. (16.02.2024/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Dass sich die Dinge bisweilen anders entwickeln als erwartet, hat das Jahr 2023 in Erinnerung gerufen, so die Experten von Vontobel.Zu den Ereignissen, welche die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt hätten, hätten die Schockwellen an den Finanzmärkten gehört, ausgelöst durch unauffällige Namen wie Silvergate Capital und Silicon Valley Bank, den anschließenden Zusammenbruch einer systemrelevanten Schweizer Großbank, die Bonitätsherabstufung der USA und die Angriffe der Hamas auf Israel, gefolgt von Spannungen im Roten Meer. Womit könnte also das Jahr 2024 aufwarten?