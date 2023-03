Nasdaq-Aktienkurs Insulet-Aktie:

Kurzprofil Insulet Corporation:



Insulet Corporation (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Ticker-Symbol: GOV, NASDAQ Ticker-Symbol: PODD) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb des OmniPod Insulin Management Systems (OmniPod System), einem Insulinverabreichungssystem für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes. Das Omnipod-System verfügt über ein selbstklebendes, schlauchloses Einweg-Omnipod-Gerät, das etwa drei Tage am Körper getragen wird, und seinen drahtlosen Begleiter, den tragbaren Personal Diabetes Manager (PDM).



Das Omnipod System verfügt über zwei diskrete Geräte, die auf eine sperrige Pumpe, Schläuche und ein separates Blutzuckermessgerät verzichten, für eine nahezu schmerzfreie automatische Kanüleneinführung sorgen, drahtlos kommunizieren und ein Blutzuckermessgerät integrieren. Das Omnipod-System ist ein diskretes zweiteiliges Design, das Omnipod-Gerät (Pod) und das PDM, das die Notwendigkeit von externen Schläuchen, die bei herkömmlichen Pumpen erforderlich sind, eliminiert. Der Pod ist ein selbstklebendes Gerät, das der Patient mit Insulin füllt und direkt am Körper trägt. (11.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Insulet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Insulet Corp. (ISIN: US45784P1012, WKN: A0MQX8, Ticker-Symbol: GOV, NASDAQ Ticker-Symbol: PODD) unter die Lupe.

Der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial sei in Schieflage geraten und habe in der Vorwoche für einen Ausverkauf im Bankensektor gesorgt. Doch damit nicht genug: Das Unternehmen müsse den großen US-Index S&P 500 verlassen.

Am Freitag sei bekanntgegeben, dass Insulet den angeschlagenen Finanzierer im S&P 500 ersetzen werde. Im nachbörslichen Handel sei die Insulet-Aktie um über 6% angesprungen.

Bei der amerikanischen Gesellschaft drehe sich alles um die Omnipod-Produktreihe. Mithilfe des Omnipod DASH lasse sich z.B. ganz leicht die Insulinabgabe mit wenigen Handbewegungen ermöglichen. Das Produkt werde über ein Smartphone-ähnliches Gerät gesteuert und beispielsweise am Oberarm angebracht. Die Nachfrage nach den Produkten von Insulet sei enorm: Im vierten Quartal sei der Umsatz des Diabetesspezialisten um gut ein Fünftel auf knapp 308 Mio. USD gestiegen.

Die Insulet-Aktie sollte von der Aufnahme in den S&P 500 profitieren. Schließlich werde der Index von vielen ETFs und anderen vergleichbaren Produkten nachgebildet. Die Insulet-Aktie eigne sich für den spekulativ ausgerichteten Anleger als Depotbeimischung. Der Stopp sollte bei 195 Euro platziert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2023)