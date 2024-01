Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Instacart Inc.:



Instacart Inc. (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) ist ein Internet-Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien), das über eine Website und eine mobile App in 5.500 Städten in den USA und Kanada einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel anbietet. Instacart hat Partnerschaften mit über 350 Einzelhändlern, die über mehr als 25.000 Lebensmittelgeschäfte verfügen. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Instacart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Instacart-Aktie (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) unter die Lupe.Die Aktie von Instacart sei heute sprunghaft angestiegen und habe zu den besten Werten an der Wall Street gehört. Der Grund sei ein Analystenkommentar, der den Lebensmittellieferanten als Übernahmeziel sehe. Ins Portfolio passen solle Instacart demnach bei Uber.Der Analyst Deepak Mathivanan von Wolfe Research habe die Instacart-Aktie von "peer perform" auf "outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 35 USD genannt. Das Unternehmen, das eigentlich unter dem Namen Maplebear firmiere, sei im vergangenen September zu einem Kurs von 30 USD an die Börse gegangen. Aktuell lege die Aktie 6,7% auf 25,51 USD zu.Mathivanan schreibe in einer Studie, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv aussehe und dass es mehrere Wege für eine bessere Performance gebe, "einschließlich einer möglichen Fusion mit Uber." Instacart habe eine Stellungnahme zu dem Bericht von Wolfe Research abgelehnt, so Barrons. Uber habe nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagiert.Der Analyst nenne drei Gründe, warum Uber Instacart kaufen könnte. Zum einen würde dies den Vorstoß von Uber ins 1-Bio.-USD-Segment für Lebensmittel beschleunigen. Außerdem sehe er potenziell erhebliche Umsatz- und Kostensynergien. Und schließlich sei aus seiner Sicht regulatorisches Risiko eher gering, da Uber weniger als 1% des Marktes für Lebensmittellieferungen innehabe. "Während die Fundamentaldaten von Uber mittelfristig solide sind, ist der Lebensmitteldienst eine Schlüsselkategorie, um das Wachstum langfristig aufrechtzuerhalten, und der Wettbewerb macht rasche Fortschritte", schreibe er. Zweitens verfüge Uber über eine günstige Cash-Position und ein Bewertungsniveau, das die Transaktion wertsteigernd machen könnte. (Analyse vom 17.01.2024)