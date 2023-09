NASDAQ-Aktienkurs Instacart-Aktie:

30,10 USD -10,68% (20.09.2023, 22:00)



ISIN Instacart-Aktie:

US0378331005



WKN Instacart-Aktie:

865985



NASDAQ-Symbol Instacart-Aktie:

CART



Kurzprofil Instacart Inc.:



Instacart Inc. (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) ist ein Internet-Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien), das über eine Website und eine mobile App in 5.500 Städten in den USA und Kanada einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel anbietet. Instacart hat Partnerschaften mit über 350 Einzelhändlern, die über mehr als 25.000 Lebensmittelgeschäfte verfügen. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Am Dienstag habe es mit Instacart den nächsten großen Börsengang gegeben. Die Aktie des Supermarkt-Lieferdienstes sei am ersten Handelstag um zeitweise über 40% nach oben geschossen, habe jedoch einen Großteil der Gewinne wieder abgeben müssen. Das Wachstum des Unternehmens sei ein bißchen zum Erliegen gekommen, Instacart werde in diesem Jahr prozentual wahrscheinlich nur noch einstellig wachsen. Der Lieferdienst sei zwar profitabel, die Margen seien aber gering und die Konkurrenz groß. Die Instacart-Aktie gehöre allenfalls auf die Watchlist, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.09.2023)