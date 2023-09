Instacart habe das Wachstum der Rentabilität geopfert, ein Schritt, der notwendig gewesen sei, um Barmittel zu erhalten und das Interesse der Investoren zu wecken. Der Umsatz sei im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 716 Millionen Dollar gesriegen, gegenüber einem Wachstum von 40 Prozent im Vorjahreszeitraum und etwa 600 Prozent in den ersten Monaten der Pandemie. Das Unternehmen habe Mitte 2022 den Personalbestand reduziert und die Kosten für den Kunden- und Shopper-Support gesenkt.



Der Essenslieferant habe im zweiten Quartal 2022 begonnen, Gewinne zu erwirtschaften, und im letzten Quartal einen Nettogewinn von 114 Millionen US-Dollar gemeldet, gegenüber acht Millionen US-Dollar im Vorjahr. Mit zehn Milliarden US-Dollar werde Instacart etwa mit dem 3,5Fachen des Jahresumsatzes bewertet. Der Lebensmittellieferant DoorDash, den Instacart in seinem Börsenprospekt als Konkurrenten nenne, werde mit dem 4,25Fachen des Umsatzes gehandelt. Der Umsatz von DoorDash sei im letzten Quartal mit 33 Prozent schneller gewachsen, aber das Unternehmen verliere immer noch Geld.



Ob Instacart auch mittelfristig für Aktionäre Rendite erwirtschaften könne, müsse die Zeit zeigen. Das Umfeld für Lieferdienste sei durch das Ende der Pandemie und generell teure Refinanzierungen härter geworden.



Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 19.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Instacart (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) ist ein US-amerikanisches Internet-Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, das über eine Website und eine mobile App in 5.500 Städten in den USA und Kanada einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel anbietet. (19.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Instacart (ISIN: US5653941030, WKN: A3EUU2, NASDAQ-Symbol: CART) legen bei ihrem NASDAQ-Debüt am Dienstag heute um 40 Prozent zu und eröffneten damit deutlich über dem Ausgabekurs von 30,00 Dollar, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Allerdings sei das deutlich weniger, als die Bewertung vergangenes Jahr noch angedeutet habe. Das Ende der Pandemie bedeute veränderte Rahmenbedingungen für die Branche.Der Börsengang am späten Montag zu 30,00 Dollar pro Aktie habe Instacart auf einer vollständig verwässerten Basis mit etwa zehn Milliarden Dollar bewertet, gegenüber einer Privatmarktbewertung von 39 Milliarden Dollar auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie Anfang 2021. Das berichte die Nachrichtenseite CNBC. Mit dem Eröffnungskurs sei die Bewertung des Unternehmens auf etwa 14 Milliarden Dollar gestiegen.Instacart sei das erste nennenswerte, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen in den USA, das seit Dezember 2021 an die Börse gehe. Die Entwicklung werde von Risikokapitalgebern und Start-ups in der Spätphase, die auf die Rückkehr der Risikobereitschaft der Anleger gewartet hätten, genau beobachtet. Der NASDAQ habe sich in diesem Jahr nach einem düsteren Jahr 2022 wieder erholt, aber Unternehmen, die vor dem Abschwung an die Börse gegangen seien, würden immer noch mit einem starken Abschlag gegenüber ihren Höchstkursen gehandelt.