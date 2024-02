Die Märkte hätten sich sowohl für Basismetalle als auch für Edelmetalle schwierig entwickelt. Kupfer (ISIN XC0005705501 / WKN COM007) werde seit Anfang 2024 überwiegend seitwärts gehandelt. Freeport-McMoran, der Leitwert für Kupfer, habe in diesem Jahr 7,46 Prozent verloren. Goldminenaktien hätten sich noch schlechter entwickelt: Der VanEck Gold Miners ETF sei im Jahresverlauf um 11 Prozent gesunken.



Bebek habe gesagt, dass die Märkte die Angebotsbeschränkungen, denen der Rohstoffsektor ausgesetzt sei, nicht verstünden. Der Sektor sehe gut aus, aber er werde nicht bewertet. "Aus fundamentaler Sicht ist er hervorragend, aber aus der Perspektive der Kleinanleger ist er immer noch rückläufig", habe Bebekgesagt. "Es besteht eine große Diskrepanz zwischen der Stimmung und den tatsächlichen Engpässen, mit denen einige der Basismetalle konfrontiert sind."



Bebek habe sich erfreut gezeigt, dass das Jahr 2024 mit einigen großen Fusionen und Übernahmen begonnen habe: Canada Nickel habe eine Investition von 18,7 Millionen Dollar von Samsung erhalten, Sumitomo Metal Mining Canada habe 14,5 Millionen Dollar in FPX Nickel investiert und Zijin Mining habe eine Investition von 130 Millionen Dollar in Solaris Resources angekündigt. "Ich fühle mich wieder einmal sehr opportunistisch", habe Bebek gesagt. "Mit der Zeit wird sich das ändern und es wird sehr, sehr positiv nach oben gehen."



Dem sei wenig hinzuzufügen, der Rohstoffsektor sei noch das Stiefkind der Börse. Die meisten Minen würden eine spottbillige Bewertung aufweisen. Dennoch fehle das Anlegerinteresse. Diese Diskrepanz eröffne Anlegern Chancen - vor allem im Goldsektor seien die Dividenden zudem historisch hoch. (19.02.2024/ac/a/m)







