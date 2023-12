Ein weiteres Wachstumsthema sei die Digitalisierung. Das strukturelle Wachstum in Sektoren wie Kommunikation und künstliche Intelligenz erfordere grundlegende Infrastrukturen wie Sendemasten, Rechenzentren und Glasfaserbreitband. Die Einführung der 5G-Technologie in den kommenden Jahren werde Netze erfordern, die steigende Datengeschwindigkeiten bewältigen könnten, und dies werde ein wichtiger Wachstumspfeiler für Infrastrukturunternehmen sein.



Das Thema Mobilität und der anhaltende Aufschwung des Verkehrssektors würden weiter an Bedeutung gewinnen. "Es gibt aufgrund neuer mautpflichtiger Straßen Wachstum im Bereich Straßenverkehr. Auch müssen für den wachsenden Personen- und vor allem den Güterverkehr neue Bahnstrecken gebaut werden", erkläre Peter Meany.



Aktive Positionierung bei US-Energieversorgern und Mautstraßen



Angesichts einer robusten US-Wirtschaft und einer förderlichen Gesetzgebung in Form des Inflation Reduction Act, des Infrastructure Investment and Jobs Act und des CHIPS Act konzentriere sich First Sentier Investors auf die Region USA und insbesondere auf Energieversorger. Das Portfolio von Meany sei im Midstream-Bereich des Energiesektors engagiert und konzentriere sich auf Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLS), wobei die Betreiber so positioniert seien, dass sie vom Wachstum der US-Exporte profitieren würden, die im ersten Halbjahr 2023 über denen von Australien und Katar lägen. Für das Segment spreche auch, dass die führenden US-LNG-Exporteure neue, langfristige Verträge mit Käufern in Asien und Europa abgeschlossen hätten und dass eine beträchtliche Anzahl neuer Exportterminals in den USA geplant oder im Bau seien.



Auch den Sektor für Mautstraßen und Autobahnen halte Meany für durchaus attraktiv. Diesen Sektor habe er in dem Portfolio am übergewichtet und halte Positionen in Frankreich, Brasilien, Mexico und Australien. "Die während der Pandemie getätigten Investitionen in die Straßennetze zahlen sich nun angesichts des deutlich gestiegenen des Verkehrsaufkommens aus", schreibe der Leiter des Infrastrukturaktienteams bei First Sentier Investors.



Langfristige Perspektive



Meany investiere typischerweise langfristig mit einem Horizont von mindestens drei bis fünf Jahren, daher würden ESG-Faktoren bei seinen Anlageentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Die Kombination aus attraktiven Finanzdaten und einem guten ESG-Profil halte er für besonders attraktiv. So sei das Thema Dekarbonisierung auch im konstruktiven Dialog mit den Unternehmen sehr präsent. "Die Nutzung von Kohle sollte bis zum Jahr 2030 enden, die Halbwertszeit von Öl und Erdgas gehe bis 2040 bzw. 2050. Natürlich wollen wir vom Management wissen, wie genau ihr Fahrplan aussieht. Dekarbonisierung zahlt sich aus, sowohl für Unternehmen als auch für Investoren", erläutere der Portfoliomanager.



Zum Bereich ESG würden aber auch Kriterien wie Kundenzufriedenheit und Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter gehören. Bei Investitionen in Schwellenländern sei Meany vorsichtig. Gerade bei langfristig ausgerichteten Infrastrukturvorhaben müsse man die Risiken politischer Einflussnahme geringhalten. (18.12.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Anstieg der Anleiherenditen in den vergangenen zwölf Monaten können Investoren aktuell zu attraktiven Bewertungen am strukturellen Wachstum von Infrastrukturaktien partizipieren, so die Experten von First Sentier Investors."Am Markt wurde befürchtet, dass die Zinsen noch höher steigen, was zu Abschlägen bei Infrastruktur-Assets geführt hat", schreibe Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure bei First Sentier Investors, in einem aktuellen Marktkommentar. So würden beispielsweise amerikanische Versorger mit einem Abschlag von rund 20% zum allgemeinen Marktniveau notieren. Für Investoren, die über die Anlageklasse stetige, weitgehend inflationsindexierte Erträge erzielen und gleichzeitig Wachstumspotenziale erschließen wollten, sei der Zeitpunkt für einen Einstieg daher günstig.Dividendenrendite plus XDer Experte von First Sentier Investors betone, dass Infrastrukturaktien eine stabile Einkommensquelle darstellen würden, da sie typischerweise eine durch staatliche Regulierungen und vertraglich geschützte Geschäftsmodelle gesicherte Dividendenrendite von 3 bis 5% aufweisen würden. Zudem böten diese Investments eine weitgehende Absicherung gegen Inflation, da circa 70 bis 90% der Unternehmen in diesem Bereich die Möglichkeit aufweisen würden, die Inflation durchzureichen. "Zusätzlich zur Dividendenrendite von durchschnittlich 4% gibt es oftmals ein Wachstum in der Größenordnung von 6%, was einen Vorteil gegenüber Investments in Anleihen darstellt, bei denen es keine Teilhabe an Wachstum gibt", erläutere Peter Meany.Das Wachstum von Infrastrukturunternehmen werde in den kommenden Jahrzehnten von langfristigen strukturellen Themen bestimmt werden. Eines davon sei die Dekarbonisierung, die dazu führen werde, dass Versorger zunehmend von kohlenstoffintensiven Energieformen auf erneuerbare Energien umsteigen würden. In Verbindung mit der Notwendigkeit, in Stromübertragungskapazitäten und Batteriespeicher zu investieren, sei die Anlageklasse Infrastruktur gut positioniert, um aus diesem Thema Wert zu schöpfen.