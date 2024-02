Begünstigt durch strukturelle Wachstumstreiber dürften Infrastrukturwerte 2024 und in den folgenden Jahren steigende Gewinne verzeichnen. Insbesondere für Versorgungsunternehmen, die von der Energiewende profitieren würden, seien die Aussichten gut.



Die Investitionsausgaben für Infrastruktur dürften sich 2024 trotz höherer Kapitalkosten beschleunigen.



Die politischen und regulatorischen Risiken seien vor dem Hintergrund von Wahlen in mehr als 40 Ländern und insbesondere in den USA nach wie vor hoch, aber der nachlassende Druck auf die Konsumentenpreise dürfte für eine gewisse Entlastung sorgen.



Die Experten seien der Meinung, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt sei, um Investitionen in globale börsennotierte Infrastrukturunternehmen in Betracht zu ziehen, da die Bewertungen und das Potenzial für Gewinnwachstum überzeugend seien. Die Anlageklasse biete eine Mischung aus inflationsgebundenen Erträgen und strukturellem Wachstum, was sie zu einer attraktiven Option für Anleger mache. (14.02.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Globale Infrastrukturaktien blieben 2023 aufgrund steigender Zinsen und einer Verlagerung weg von defensiven Vermögenswerten hinter anderen Anlageformen zurück, so Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure bei First Sentier Investors.Nun würden sich die relativen Bewertungen auf einem attraktiven Niveau befinden.