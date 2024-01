Der Markt befinde sich in einer Phase der Umgestaltung und des Übergangs zu neuen Arten von Infrastrukturanlagen, die den Anforderungen künftiger Generationen besser gerecht würden. Laut UBP würden weltweit der Umbau hin zur Kreislaufwirtschaft, die Dekarbonisierung und die Digitalisierung für eine steigende Nachfrage nach neuen Formen der Infrastruktur, "Transition Infrastructure" sorgen.



"Die Infrastruktur, die wir kennen, umfasst beispielsweise Brücken, Straßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Strom", schreibe Charlotte Dewynter, Head of Private Infrastructure, Private Markets Group bei UBP. "Aber wir sehen jetzt einen größeren Bedarf an Investitionen in die nächste Welle von Anlagen, darunter Technologien für erneuerbare Energien, neue Mobilität, Dekarbonisierung, grüne Logistik, Wasseraufbereitung, Abfallverwertung und Digitalisierung." Hier würden sich Anlegern viele Möglichkeiten bieten, attraktive Renditen bei einem deutlich konservativeren Risikoniveau zu erzielen.



Gleichzeitig habe sich das Spektrum der Möglichkeiten erheblich erweitert und biete den Anlegern eine viel größere Auswahl an Strategien, Sektoren und Regionen, in die sie investieren könnten. "Während Anleger ihr Kapital bisher 20 Jahre oder länger in Kerninfrastrukturanlagen wie Straßen, Schienen und Versorgungseinrichtungen binden mussten, besteht nun die Möglichkeit, Kapital in spannenden neuen Sektoren wie der Digitalisierung einzusetzen, die eine viel kürzere Lebensdauer haben und eine potenziell höhere Wertschöpfung bieten", so die Expertin von der UBP.



Das Wachstumspotenzial im Bereich der Digitalisierung sei weitreichend. Aufgrund des wachsenden Datenvolumens steige die Nachfrage nach Datenzentren, Glasfaserverbindungen und Funkmasten für 5G-Konnektivität. "Digitalisierung ist aber auch der Schlüssel zu neuen Formen der (Elektro-)Mobilität und zur besseren Ressourcensteuerung im Kontext von Smart Cities", würden die Experten der UBP in dem Bericht ausführen. Digitale Infrastruktur decke in typischer Weise die Grundversorgung für Wirtschaft und Gesellschaft ab und könne einen wesentlichen Beitrag für die ökologische Transformation liefern und auf Investorenseite die Brücke zwischen Rendite- und Nachhaltigkeitsanforderungen schlagen.



So würden beispielsweise Smart Grids und Smart Meters für eine effizientere Energieerzeugung und -nutzung sorgen. Digitale Prozesse und Infrastruktur würden auch die Voraussetzung für eine flächendeckende Verbreitung der E-Mobilität und die Etablierung zirkulärer Geschäftsmodelle bilden, die ihre Lieferketten über die mehrfache Verwertung von Inputfaktoren und die Vermeidung von Abfall optimieren würden. Für die Autorinnen des Whitepapers stehe fest: "Die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur übersteigt das Angebot noch immer bei weitem, und es bieten sich attraktive Investitionsmöglichkeiten." (18.01.2024/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Infrastruktur gilt als widerstandsfähige Anlageklasse, die Investoren auch in einem inflationären Umfeld als stabilisierende Kraft in ein diversifiziertes Portfolio einbinden können. Und Infrastruktur ist essenziell für unser tägliches Leben und unsere Wirtschaft, so die Experten der Union Bancaire Privée (UBP)."Aber die in den letzten Jahrzehnten errichtete Infrastruktur kann in vielen Fällen nicht mehr die künftigen Bedürfnisse der Gesellschaft bedienen", heiße es in einem aktuellen Report der Union Bancaire Privée (UBP).Traditionell würden Infrastrukturanlagen wesentliche Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft erbringen. Sie seien typischerweise durch eine Reihe klarer Parameter gekennzeichnet. Als langfristige, durch Sachwerte besicherte Anlageform, würden sie stabile und sichtbare Cashflows liefern, hohe Eintrittsbarrieren sowie eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen aufweisen. Allerdings müsse sich die Definition von Infrastruktur laut UBP weiterentwickeln und sie tue dies bereits. Die Notwendigkeit dieses Wandels werde angesichts der geopolitischen Risiken, des demografischen Wandels und der drohenden Klimakrise immer dringlicher. Genau hier könne privates Kapital den Prozess unterstützen und den Wandel beschleunigen.